Nel video l’intervista al Capitano Marco Zavattaro, Comandante Compagnia Carabinieri Modena

Con le alte temperature i parchi sono sempre una valida opzione per chi cerca refrigerio stando all’aperto. Nell’ambito dei servizi di controllo nei mesi estivi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha previsto attività mirate da parte di tutte le forze di polizia locale. Alcune aree verdi sono più attenzionate di altre. Come il Parco XXII Aprile, una delle zone fragili della città indicate anche dallo stesso sindaco Massimo Mezzetti come da vigilare. Nell’area verde che sorge vicino a viale Gramsci, vi sono sì famiglie e anziani, ma anche persone dedite allo spaccio. Le attività delle forze dell’ordine sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Le nostre telecamere hanno seguito quelle messe in campo dai Carabinieri di Modena

L’attività dei Militari prevede anche l’identificazione delle persone che frequentano il parco, la regolarità dei documenti e dei permessi di soggiorno, oltre al controllo della presenza di eventuali sostanze stupefacenti nascoste nelle zone meno in vista dell’area verde. La collaborazione con i cittadini è fondamentale quando le pattuglie non sono sul posto. L’invito è quello di non avere indugi nel chiamare il 112 davanti a qualunque situazione sospetta