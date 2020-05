È stato dimesso oggi l’ultimo paziente Covid positivo ricoverato nell’Area Blu dell’ospedale di Sassuolo. Un evento che sottolinea ancora una volta il trend epidemiologico in forte diminuzione in tutta la provincia. All’interno della struttura la guardia resta però alta, sono infatti presenti tuttora presenti alcuni pazienti in attesa di ricevere i risultati sul tampone eseguito nei giorni scorsi.

Dopo quasi due mesi anche l’Ospedale di Comunità della Casa della Salute Regina Margherita di Castelfranco Emilia ha concluso oggi l’attività assistenziale per i pazienti positivi al coronavirus. I locali sono stati sanificati e ora sono pronti a riaprire i battenti, oggi è entrato il primo paziente non Covid.

Le strutture di Castelfranco e Sassuolo diventano quindi liberi da degenti positivi al virus cosa già successa al Santa Maria Bianca di Mirandola lo scorso venerdì.

Sabato si erano svuotate anche le aree Covid aggiuntive del Policlinico e di Baggiovara. Mentre le aree della Medicina interna del Ramazzini di Carpi, utilizzate negli ultimi mesi per il ricovero dei pazienti covid positivi che non necessitavano di rianimazione, sono state sanificate e da ieri hanno ripreso la normale attività.