Nel video l’intervista a Stefania Ascari, Direttore Distretto Sanitario di Carpi

Accessi separati per chi ha bisogno del Pronto Soccorso e per chi invece presenta sintomi influenzali. Accade all’Ospedale Ramazzini di Carpi, dove i pazienti che si recano al ps presentando sintomi classici dell’influenza, come tosse e raffreddore, hanno un accesso differente rispetto ai pazienti che si recano al Pronto soccorso per altri problemi. I pazienti con sintomi influenzali possono parlare direttamente con l’operatrice al vetro, che li accompagna poi nella stanza predisposta. Al momento il numero di pazienti che si sono recati all’Ospedale di Carpi per sintomi da influenza e che sono stati mandati al reparto malattie infettive è elevato, ma fortunatamente molti tamponi sono risultati negativi al Coronavirus.