Proseguono da parte di tutte le forze dell’ordine i controlli per il rispetto del rispetto delle misure anti-Covid. Durante le stesse ieri i Carabinieri hanno intercettato in centro storico a Modena un operaio di 40 anni risultato in possesso di notevoli quantità di stupefacente. In seguito alla perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 450 grammi di hashish e 1400 euro provento di spaccio. L’uomo, senza precedenti, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi di reclusione. Ieri invece a Castelvetro, la Polizia Locale ha identificato un 54enne italiano all’interno di un parco cittadino risultato poi in regime di quarantena perché positivo al coronavirus. L’uomo è stato ricondotto a casa, sanzionato e denunciato.