Per partecipare alle Olimpiadi non serve necessariamente la gamba di Usain Bolt o il fisico di Michael Phelps, anche una testa sveglia e scattante può fare la differenza soprattutto se la competizione è a suon di numeri. Unimore insieme alle scuole di Modena e Reggio è pronta ad accogliere i ragazzi degli istituti superiori che parteciperanno alle gare nazionali e internazionali delle Olimpiadi di Matematica. Durante le giornate di preparazione che a Modena saranno l’11 e il 12 febbraio nell’edificio di Matematica del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche di via Campi gli studenti saranno affiancati da professori superiori e universitari che li prepareranno al meglio per la sfida delle Olimpiadi dei numeri. Due giorni di ginnastica mentale fra calcoli e teoremi per arrivare nella forma migliore ad appuntamento sempre più popolare con l’obiettivo di raggiungere la finalissima nazionale di Cesenatico che si terrà il prossimo maggio.