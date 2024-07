Il sogno a 5 cerchi per gli atleti modenesi è già iniziato con le convocazioni, pronti a battersi dal 26 luglio all’11 agosto nelle varie specialità. Tengono altri i colori dell’Italia, con nel cuore, quel fuoco di chi lotta da una vita per mettersi al collo una medaglia olimpica, massima aspirazione per ogni atleta. In partenza per le Olimpiadi di Parigi, leader indiscusso della pattuglia in acqua degli azzurri è Gregorio Paltrinieri, già alla sua quarta partecipazione e forte di medaglie in tutte le specialità nelle quali ha gareggiato. Dopo l’oro a Rio 2016 nei 1500 stile libero, argento a Tokyo 2020 negli 800 stile libero e bronzo sempre in Giappone nei 10 km in acque libere ora si confida in lui per la conquista di Parigi. I giorni delle finali da segnarsi in calendario sono il 30 luglio per gli 800 metri, il 4 agosto per i 1500 e il 9 agosto per i 10 km in acque libere della Senna, suggestiva e contestata. Parla modenese anche la nazionale di pallavolo femminile con il ct Julio Velasco, il vice Massimo Barbolini, il fisioterapista Francesco Bettalico, mentre per la categoria maschile è il centrale Giovanni Sanguinetti a scendere in campo. Prima volta, invece, per Elisa Iorio nella ginnastica artistica mentre per il concorso a squadre, il 30 luglio, a difendere il tricolore saranno si aggiungeranno la D’Amato, Esposito, Villa e Andreoli. Fuori dai Giochi Vanessa Ferrari per un infortunio. A scendere sulla sabbia del Beach Volley il 27 luglio all’ombra delle Tour Eiffel saranno poi Samuele Cottafava, con Paolo Nicolai, argento a Rio mentre il giorno dopo toccherà alle donne con Valentina Gottardi e Marta Menegatti. Infine il Decathlon dove Zachery ‘Zach’ Ziemek, modenese di Pievepelago e nazionalità americana, sarà alla sua terza Olimpiade.