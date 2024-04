Per dire no alla costruzione di un nuovo chiosco a scapito del verde nel parco della Rimembranza domani mattina alle 10.15 andrà in scena un flash mob indetto dalla rete “Aria Modena”. Un’occasione, dicono i promotori, per manifestare l’apprensione dei cittadini e delle cittadine per lo stato del verde a Modena in generale. Secondo la rete il nuovo Piano di Urbanistica Generale consentirebbe, e anzi incoraggerebbe, la costruzione a scapito del verde.