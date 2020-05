La Questura di Modena ha eseguito un ordine di carcerazione per un pluripregiudicato 33enne nigeriano, fermato ieri per un controllo in via Ciro Menotti a Modena dalla Polizia locale. L’uomo ha dato false generalità e dalle impronte si è risaliti a una condanna di 6 mesi e 20 giorni per spaccio del 2003 che doveva ancora scontare. L’uomo ha diverse condanne per lesioni e per spaccio. La Polizia ha poi fermato in via Morane due giovani a bordo di una Mini, un 27enne modenese e un 37enne albanese: dai controlli sono stati rivenuti 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, per questo entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.