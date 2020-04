All’interno l’intervista ad Anna Richetto (titolare negozio Etabeta)

Orario ridotto e misure igienico sanitarie ferree, ma finalmente riaperti al pubblico: anche i negozi per bambini da oggi possono riaccogliere i clienti all’interno degli esercizi e non effettuare esclusivamente consegne a domicilio. Un principio di ripartenza, un segnale positivo per tali attività che hanno nuovamente la possibilità di alzare la serranda e vendere direttamente al banco, anche se per il momento l’orario di apertura rimane limitato e per evitare qualsiasi rischio di contagio bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie, come mascherine, guanti e uno per volta nel negozio.