NEGOZI, BAR E RISTORANTI. BONACCINI: “CON QUESTO TREND SI PUO’ ANTICIPARE L’APERTURA”

Il governatore Stefano Bonaccini ha ribadito che se il contagio rimane con questi numeri si può pensare di riaprire in anticipo bar, ristoranti e negozi. Ha poi annunciato la riapertura del punto nascita di Pavullo e si è augurato di dare il via libera a giugno per i centri estivi