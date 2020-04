Sull’onda dei problemi causati dal Coronavirus nelle residenze per anziani, i Carabinieri del Nas hanno iniziato le visite all’interno di alcune strutture. Nei giorni scorsi i Nas, assieme ai rappresentanti dell’Azienda Usl, sono andati ad acquisire documentazione in due case di riposo dell’Appennino: si tratta nello specifico della struttura Fili d’Argento di Pavullo e della Casa Speranza di Montefiorino. In quest’ultima, al momento gli agenti pare non abbiano sequestrato cartelle sanitarie. In quest’ultima il contagio ha costretto tutto il personale medico sanitario all’isolamento. In aiuto sono giunti i volontari della Protezione Civile dal Lazio. Le altre tre strutture di Montefiorino, Holiday, Tenda d’Abramo e Casa di Carità non hanno registrato nessun caso. A Montefiorino la situazione vede 10 persone in isolamento domiciliare per contatti, 25 positive al Coronavirus in isolamento domiciliare mentre 4 ricoverate in ospedale. Sono 12 le vittime stando ai dati dell’aggiornamento del 21 aprile. Non è escluso che nei prossimi giorni i Nas possano ispezionare altre strutture del territorio in cui si sono verificati numerosi casi di decessi o contagio da Covid-19.