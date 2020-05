Non ci sarà la dimensione fisica dell’evento ma da domani fino a domenica la Motor Valley Fest si ripropone in versione digitale come grande manifestazione online dei bolidi a due e quattro ruote made in Emilia Romagna. Sarà possibile seguire decine di eventi in streaming all’insegna dei sei brand che hanno reso la via Emilia terra di motori: Ferrari, Maserati, Dallara, Pagani, Lamborghini e Ducati. Quattro giorni di conferenze e dibattiti ma anche intrattenimento e giochi con le gare virtuali di Moto Gp e altri e-sports motoristici. Domani e venerdì largo all’innovazione e ai giovani talenti che presenteranno a 15 aziende le loro start up, ovviamente tutto da remoto. Sabato e domenica sono poi in programma visite virtuali su Facebook a sette musei dei brand più celebri: Museo Enzo Ferrari di Modena, Museo Ferrari di Maranello, Museo delle tecnologie automobili Lamborghini, Dallara Academy, Museo Pagani e Maserati Innovation Lab.

Appuntamento quindi alle 9.30 di domani con il convegno d’apertura dedicato all’evoluzione del nuovo scenario che si sta delineando per il settore delle auto sportive e della filiera. Ne parleranno, a porte chiuse i manager dei sei brand più prestigiosi . Fra gli altri saranno presenti Louis Camilleri, Horacio Pagani e Harald Wester Executive Chairman di Maserati.