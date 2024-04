Una moto si è scontrata con un camion e l’uomo in sella al mezzo a due ruote ha perso la vita. Ennesimo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16.30, lungo la Tangenziale di Castelfranco Emilia, all’altezza del cavalcavia Muzza Corona, al km 137 verso Piumazzo. Secondo quanto finora ricostruito e per cause ancora in corso d’accertamento, il mezzo pesante che procedeva in direzione Modena avrebbe impattato in modo molto violento contro la moto, proprio in corrispondenza dello svincolo di immissione, finendo a sua volta tamponato da un’auto il cui conducente è rimasto illeso. Illeso, ma profondamente sconvolto, anche l’uomo alla guida del camion. Purtroppo per il centauro a nulla sono serviti i soccorsi dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il motociclista è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Castelfranco Emilia per i rilievi del caso e una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la moto, finita completamente distrutta dall’impatto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di tangenziale interessato dall’incidente è stato completamente chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato quindi dirottato sulla via Emilia, provocando lunghe code e disagi alla circolazione.