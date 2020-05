I veri doni della vita, la salute, la comunità e la libertà, sono quelli che più di tutti la pandemia da Coronavirus ci ha fatto temere di perdere. Per questo vanno vissuti come doni da condividere e non come diritti. E’ il messaggio che l’arcivescovo di Modena-Nonantola Mons. Erio Castellucci ha lanciato questa mattina durante l’omelia della Messa Crismale, celebrata nella Basilica abbaziale di Nonantola, concattedrale dell’Arcidiocesi, e trasmessa in diretta dalla nostra emittente. La Messa Crismale, solitamente celebrata il Mercoledì Santo, era stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria.