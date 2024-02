Nel video, le interviste a:

Alberto Giuliani, coach Modena Volley

Tommaso Rinaldi, schiacciatore Modena Volley

Dopo due mesi, il Modena Volley è tornato finalmente alla vittoria al “PalaPanini”, ieri sera, contro Cisterna. Un 3-0 che non ammette repliche (parziali 25-18 25-18 25-21).

Un successo che permette a Bruno e compagni di riagganciare, a 22 punti in classifica, proprio Cisterna all’ottavo posto, l’ultimo valido per l’accesso ai playoff scudetto.

Tra i singoli, ancora sottotono Maksim Sapozhkov, ottime prestazioni per il libero Riccardo Gollini, per Toni Brehme e per Tommaso Rinaldi. Ma coach Giuliani pensa già al turno infrasettimanale, mercoledì, ancora al “PalaPanini”, contro Taranto.