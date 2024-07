Nel video l’intervista a

Andrea Sartoretti, Direttore Generale Modena Volley

Gian Paolo Maini, Direttore della Comunicazione Modena Volley

La prematura scomparsa di Andrea Parenti lascia un enorme vuoto in tutti coloro che, in questi anni, lo hanno conosciuto e gli hanno voluto profondamente bene. Una persona genuina, sempre solare e disponibile che metteva il cuore in tutto ciò che faceva. Lo ricordano così gli amici, ma soprattutto i colleghi del Modena Volley per il quale Parenti era una colonna portante. Al PalaPanini lavorava, infatti, come responsabile commerciale da oltre dieci d’anni e lì aveva trovato una seconda famiglia, a tutti gli effetti. Oggi la camera ardente a Terracielo. A stroncarlo, all’età di 53 anni, è stato un malore improvviso che lo ha strappato via ai suoi affetti più cari: papà Renato e mamma Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club di Modena e anima di tantissimi progetti per la città, molti dei quali ideati nella sua lunga guida della società di promozione del centro storico Modenamoremio. Alla famiglia va il cordoglio di tutta TvQui, così come tanti sono stati i messaggi di vicinanza da parte dell’intera città e le istituzioni tutte, in questo momento di grande dolore. I funerali avranno luogo domani con partenza da Terracielo alle 11 e arrivo alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco per la liturgia alle 11.30.