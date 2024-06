Il mercato di serie B si muove. Anche quello del Modena, a piccoli passi.

Il primo investimento del Direttore Sportivo Andrea Catellani riguarda Simone Santoro: l’eclettico centrocampista ha convinto tutti, a cominciare da Bisoli, e il Modena sta per riscattarlo dal prestito con il Perugia, pagando il dovuto: circa 350mila euro.

Oltre ai giocatori già segnalati nei giorni scorsi e più volte accostati al Modena, rispunta il nome del terzino del Picerno, in C, Gabriele Pagliai: ha 22 anni e può essere considerato il “sosia” di Fabio Ponsi, nel senso che può giocare in difesa e a centrocampo, sia a destra che a sinistra. Una duttilità che si sposa perfettamente con i piani tattici di Mister Bisoli.

L’ingaggio di Pagliai sarebbe nella filosofia societaria del Modena, investendo su giocatori giovani e che vogliono sfondare.

Torna di moda persino il nome di Edoardo Soleri, 26enne attaccante del Palermo, che i siciliani vogliono cedere, ma solo in prestito. Soleri è stato già ad un passo dal Modena nello scorso mercato invernale, prima di segnare una doppietta proprio con i Gialli (il 4-2 del 20 gennaio) e rimanere in rosanero. Che questa sia la volta buona?

Nel mercato di B, tra le squadre più attive, la Salernitana: con l’obiettivo di tornare immediatamente in serie A. Oltre al centrocampista della Reggiana, Elvis Kabashi, la squadra campana ha puntato il proprio mirino su Gennaro Tutino, autore di 20 gol quest’anno con il Cosenza, uno dei quali – bellissimo, con una torsione di testa contro il Modena, lo scorso 10 febbraio (finì 1-1 al “Braglia”).

Domani sera, infine, sapremo chi tra Venezia e Cremonese andrà in Serie A e chi, nella prossima stagione, affronterà di nuovo il Modena.