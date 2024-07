Nel video l’intervista a Eric Botteghin, Difensore Modena FC

Eric Botteghin è un giocatore del Modena.

E’ stato annunciato questa mattina, prima delle 10: per i tifosi dei Gialli un bel modo per cominciare la giornata!

Il difensore centrale brasiliano (con passaporto italiano), 37 anni, nelle ultime stagioni ad Ascoli (98 partite e 9 gol), ora era svincolato ed è stato ingaggiato a parametro zero.

Un giocatore con la carta d’identità piuttosto alta (ma se il portoghese Pepe ha giocato gli Europei a 41 anni…) e con una grandissima esperienza internazionale, avendo giocato in Brasile (nell’Internacional Porto Alegre) e poi tanti anni in Olanda (PEC Zwolle, NAC Breda, Groningen e Feyenoord, di cui è stato anche capitano, eletto miglior difensore del campionato olandese nel 2013-14).

Dovrebbe essere proprio Eric Botteghin a comporre con Mattia Caldara la coppia dei difensori centrali, lasciando a Giovanni Zaro il ruolo di “terzo incomodo” per Mister Bisoli.

In questi ultimi due giorni, quindi, c’è stata una clamorosa impennata del calciomercato del Modena e i colpi messi a segno dal ds Andrea Catellani hanno fatto volare oltre quota 3.000 gli abbonamenti.

Previsto un bel bagno di folla, sabato, a Fanano, soprattutto per i nuovi arrivati, a cominciare dall’acclamatissimo Pedro Mendes: il suo investimento (circa due milioni di euro più bonus) ne farà la star della squadra e il terminale del gioco d’attacco. Una bella responsabilità, che il quasi 25enne attaccante portoghese è ben lieto di caricarsi sulle spalle.

Di fatto, per la composizione dell’undici base, manca ancora un terzino destro o sinistro (anche a seconda della collocazione di Fabio Ponsi): sarà questa la ciliegina sulla torta di un mercato che, fin da ora, con le ultime operazioni, possiamo definire decisamente competitivo.