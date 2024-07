Mister Bisoli ha detto chiaro e tondo che chi viene al Modena deve considerarla una grande opportunità: il riferimento nemmeno tanto casuale sembra proprio al suo pupillo di remoti tempi cesenati, Gregoire Defrel. L’attaccante francese ex Sassuolo è ancora indeciso a tutto: sembra aspettare un’offerta migliore di quella del Modena in serie B e non sappiamo se al Modena vada bene così…

Eppure Defrel sembra la primissima scelta: anche a scapito del 20enne Luigi Cherubini, della Roma, di cui si dice un gran bene, e che il club giallorosso sarebbe ben disposto a dare in prestito al Modena. Ma c’è concorrenza…

Ampia la possibilità di scelta per l’altro ruolo vacante, indicato dallo stesso Bisoli, affermando che “a destra siamo un po’ corti”: per il ruolo di esterno basso destro sono tanti i giocatori nel mirino: da Federico Ceccherini (Verona, la passata stagione in Turchia) a Tommaso Cassandro (Como), da Filippo De Col (Vicenza, ex Sudtirol proprio con Bisoli) a Tiago Casasola (argentino della Ternana), più qualche altro nome sullo sfondo.

In tempi rapidi, il ds Andrea Catellani dovrebbe prendere una decisione.

Per domani pomeriggio, intanto, è prevista la seconda amichevole della stagione, su a Fanano: alle 17, i Gialli affrontano il Legnago, formazione di serie C allenata da Daniele Gastaldello (ex Brescia).