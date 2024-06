Trattative soprattutto in uscita per il ds del Modena, Andrea Catellani.

Mentre Luca Tremolada – ora in vacanza alle Maldive – continua a ricevere offerte dalla serie C (l’Arezzo si è aggiunto alla lista dei pretendenti, che comprende Trapani e Catania), anche da Carpi arrivano proposte per alcuni giocatori del Modena.

Il club biancorosso, appena tornato in C dopo una travolgente rimonta, ha puntato i propri riflettori su Romeo Giovannini ed Edoardo Duca.

Per Giovannini sarebbe il “ritorno del figliol prodigo”, accolto a braccia aperte dal pubblico del “Cabassi”. Ma bisognerà vedere quanta voglia avrà lo stesso Giovannini, a 22 anni, di ritornare all’ovile. Forse vorrebbe provare a convincere Mister Bisoli a tenerlo in considerazione.

Molto improbabile, del resto, che Duca – a 27 anni – accetti di scendere di categoria, dopo aver fatto una lunga gavetta per arrivare fino in B e aver dimostrato di poterci stare, eccome.

In attesa di operazioni ufficiali per la prima squadra, ormai è prossimo l’annuncio del nuovo responsabile del settore giovanile del Modena: sarà Davide Caliaro, proveniente dallo Spezia.