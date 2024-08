A testa alta verso il campionato.

Il Modena è tornato a casa con tutti gli onori, dopo la bella prestazione di sabato sera in Coppa Italia: aver portato il Napoli di Antonio Conte fino ai calci di rigore equivale ad una vittoria morale, una partita che rimarrà senz’altro negli annali della storia dei Gialli.

Mai in difficoltà, con una organizzazione difensiva al limite della perfezione, grinta da vendere e impostazione tattica costruttiva, al punto di essere stato più vicino al gol del Napoli (che incrocio dei pali colpito da Palumbo!), il Modena ha fatto davvero una gran bella figura al “Diego Maradona”, contro una squadra di serie A di alto livello.

Malgrado la sfortunata eliminazioni ai tiri degli 11 metri (dopo la parata di Gagno su Cheddira, decisivi gli errori di Battistella e Zaro), per il Modena non poteva esserci biglietto da visita migliore in vista dell’esordio in campionato, sabato prossimo a Bolzano, sul campo del Sudtirol.

A questo punto, Bisoli (definito dal presidente Carlo Rivetti “Il migliore”) saprà come far mantenere ai suoi i piedi per terra durante questa settimana.

L’allenatore del Modena – “fiero di questo gruppo”, ha dichiarato – aspetta, intanto, buone notizie dall’infermeria: da oggi Fabio Gerli è completamente recuperato, disponibile al 100% per allenarsi con la squadra e per essere convocato per Bolzano.

Ancora indisponibili – viceversa – Ponsi, Alberti, Defrel e Pedro Mendes: e nessuno dei quattro sembra recuperabile per la prima di campionato.

Ma l’entusiasmo di questi giorni può sopperire anche ad assenze pesanti.