La Serie A, il Modena, l’ha già assaggiata sabato nell’amichevole con il Cagliari. Poi se la gusterà in pieno sabato prossimo nel debutto di Coppa Italia contro il Napoli allo stadio “Diego Maradona”. Contro il Cagliari, un bel 2-2 davanti ad oltre 3.000 tifosi del “Braglia”.

I Gialli hanno tenuto testa ad una squadra di categoria superiore, passando in vantaggio al 34′ del primo tempo, con una bella conclusione del redivivo Gliozzi.

Il Cagliari ha pareggiato appena due minuti dopo, con un colpo di testa di Piccoli.

Nella ripresa, Nicola – tecnico dei sardi – ha effettuato molti cambi, mentre Bisoli ha mantenuto per buona parte del secondo tempo la stessa formazione iniziale.

E al 17′, Palumbo ha trasformato il rigore del momentaneo 2-1 del Modena, decretato per un fallo di mano in area. Quando stava per arrivare la prestigiosa vittoria, in pieno recupero, Pavoletti ha indovinato il gol del 2-2. Mister Bisoli è apparso soddisfatto della sua squadra. Sul mercato, dopo l’infortunio di sabato di Ponsi (da valutare l’entità del problema al ginocchio), il ds Catellani accelera per l’ingaggio dell’esterno basso destro: ancora in lizza Cassandro (Como) e Di Pardo (Cagliari), al momento il favorito.

Infine, Gregoire Defrel sembra aver finalmente deciso di accettare l’offerta del Modena, anche – bisogna dirlo – per mancanza di alternative.

In ogni caso, le trattative potrebbero essere definite prima della partita di Napoli.