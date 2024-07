Doppia seduta di allenamento per il ritorno in città dei giocatori del Modena. Si torna alla normalità dello “Zelocchi”, dopo il faticoso ma fruttuoso ritiro a Fanano. Per domani pomeriggio, oltretutto, è previsto un allenamento a porte aperte, per cementare ancora di più il rapporto tra la squadra e i tifosi, apparso già entusiasmante durante le amichevoli disputate in Appenino.

Questa settimana di lavoro servirà per preparare l’esordio stagionale dei Gialli nella loro casa, lo stadio “Braglia”. L’appuntamento è per sabato pomeriggio, alle 17, per un’amichevole di lusso contro il Cagliari. Sarà una tappa di avvicinamento per l’attesissimo match di Coppa Italia del sabato successivo a Napoli e per il debutto in campionato, il 17 agosto, a Bolzano.

Da un punto di vista tattico, il ritiro ha lasciato l’impronta di un Modena “camaleonte”, che può cambiare pelle tatticamente più volte durante una partita, proprio come vuole Mister Bisoli. Qualche “esperimento” sembra particolarmente riuscito: è il caso di Kleis Bozhanaj come esterno alto, soprattutto sulla corsia mancina.

Per quanto riguarda l’infermeria, desta qualche preoccupazione il ritardo nel pieno recupero di Pedro Mendes, attesissimo dai tifosi, che si augurano di vederlo presto in campo, possibilmente già nella prima giornata di campionato.

Sul fronte-mercato, nessuna particolare novità per le trattative sui due ruoli parzialmente scoperti indicati da Bisoli: un altro attaccante e un esterno basso di difesa. Per questo ruolo, oltre ai nomi già detti e ridetti (Cassandro del Como e Casasola della Ternana, in primis), fa capolino anche la voce su Gaetano Letizia, 34 anni, ex Carpi e Benevento: il giocatore, proprio ieri, è stato prosciolto completamente dalla vicenda calcioscommesse.