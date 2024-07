Nel video intervento Polizia Locale

C’è chi sta prendendo un po’ troppo sul serio la fama di Modena come Capitale dei motori.

Succede sempre più di sovente e l’ultimo episodio è proprio di ieri mattina, in tangenziale, tra l’uscita di Baggiovara e quella di Cognento: tre “supercar” hanno messo in scena una spericolatissima gara a tutta velocità, tra sorpassi, controsorpassi e dribbling delle altre vetture di inconsapevoli normali automobilisti, rischiando di causare un incidente all’altezza dell’uscita della Motorizzazione.

Il tratto preferito dai temerari piloti di “supercar” è la Complanare Einaudi, sicuramente meno trafficata e frequentata del resto della tangenziale: è lì, in quel rettilineo, che i bolidi raggiungono anche i 150 km/h, in un tratto privo – tra l’altro – di rilevatori di velocità (esclusi i casi di autovelox mobili): sul resto della rete delle tangenziali, viceversa, ce ne sono due.

L’orario preferito per queste corse è attorno alle 3 del pomeriggio.

Perciò: occhi aperti. Per gli altri automobilisti e per chi deve sorvegliare il traffico.