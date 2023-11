Nel video intervista a:

Giovanni Zaro, Difensore Modena Calcio

Dopo una settimana intensa di allenamenti, in vista dei match contro Parma e Reggiana, Mister Bianco ha concesso ai canarini due giorni di riposo. Oggi ci sarà dunque l’ultima seduta, prima della ripresa dei lavori sul campo martedì prossimo. In un momento complicato per l’infermeria, nel reparto difensivo permangono gli infortuni di Cauz e Riccio. L’allenatore del Modena può però contare su Giovanni Zaro, vero stacanovista di questo inizio di stagione, sempre in campo tra Coppa Italia e Serie B.

Il focus per i canarini è sulle prossime due sfide, due derby importanti per gli emiliani. A Parma i gialli affronteranno la prima della classe e la squadra più in forma del campionato, che è tornata a perdere nell’ultima giornata contro il Lecco, dopo 4 vittorie consecutive. Il Modena è ancora imbattuto in trasferta in Serie B e vorrà continuare al Tardini questa striscia positiva.