Si avvicina sempre più la data dell’esordio del Modena alla sua prima sfida ufficiale in programma il 10 agosto, a Napoli contro gli azzurri di Conte valevole per i 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Una stagione che per i gialloblu inizia però l’11 luglio con il raduno allo stadio Braglia dando il via alla preparazione per affrontare il campionato di serie B. Si parte con le visite mediche e alle 17 il primo allenamento allo Zelocchi per proseguire venerdì con i test atletici al mattino e un nuovo allenamento nel pomeriggio. Ma solo sabato vi saranno le porte aperte ai tifosi sia per osservare da vicino i lavori dei calciatori che per avere l’occasione di avvicinarli. Sabato per il Modena è l’ultimo giorno in città prima del ritiro di Fanano e l’allenamento alle 17 sarà aperto al pubblico. Una giornata di porte aperte importante per la tifoseria che dalle 16.45 potrà accedere allo Zelocchi da viale Monte Kosica ma che, a fine allenamento potrà anche fermarsi per incontrare i calciatori, tra foto e autografi, stringendo sempre più il legame che c’è tra la città e la sua squadra. Sarà certamente grande il calore dei supporter dando la giusta carica agli atleti, alla vigilia della partenza del raduno in appennino modenese rimanendo a Fanano fino al 27 luglio con il primo allenamento al Campo ‘Lotta’ domenica 14 alle 17. E poi il via della stagione. E per chi vorrà portarsi a casa un gadget non mancherà lo stand del merchandising dove sarà possibile acquistare oggetti della nuova collezione 2024/25