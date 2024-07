Nel video, le interviste a:

Pierpaolo Bisoli, Allenatore

Mattia Caldara, Difensore

Primi giorni di ritiro a Fanano per il Modena, partito con 31 giocatori convocati: a casa Oukhadda, Gargiulo e Guiebre e dentro alcuni giovani della Primavera, che saranno attentamente osservati per un possibile inserimento nella rosa della prima squadra. Una partenza dopo il successo dell’allenamento a porte aperte sabato allo Zelocchi, davanti a 500 tifosi che hanno fatto sentire il proprio calore ai giocatori e occasione per iniziare a vedere in azione, sia i punti saldi della squadra ma anche le new entry come Caldara. C’è certamente grande attesa per il grande colpo del Modena che risponde al nome di Pedro Mendes, classe ’99, autore di 11 reti in 27 presenze di Serie B nella passata stagione, corteggiato da grandi club della B. La punta portoghese ha già fatto le visite mediche ed è già stato avvistato in una pizzeria della città. Un’operazione da 2 milioni di euro più bonus, riuscita nonostante il tentativo di tiro in porta della Cremonese al fischio finale, che legherà l’attaccante portoghese al club fino al 2027. Per il Modena è l’operazione più onerosa della storia canarina dopo quella del 2002 per Nicola Campedelli e non tramonta la pista Defrel, che formerebbe una prima linea davvero ‘scomoda’. A ore dovrebbe essere annunciata anche l’ufficializzazione del difensore brasiliano Eric Botteghin.