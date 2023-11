Nella decorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Modena, nel corso di uno dei normali servizi di controllo del territorio in questo centro, hanno proceduto al controllo di un furgone con alla guida un 48enne. Durante il controllo dei documenti di circolazione esibiti dall’interessato, è merso che la patente di guida era stata contraffatta. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per falsificazione di documenti e sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.