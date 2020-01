Taglio del nastro questa mattina a Mirandola: gli studenti del Liceo Pico e del corso professionale-commerciale Cattaneo da oggi hanno una nuova sede, più confortevole e adeguata alle esigenze della didattica. Realizzata nel 2012 a seguito del sisma, la struttura fino allo scorso anno veniva utilizzata dall’Istituto Galilei che l’anno scorso da via 29 maggio s’è spostato in via Barozzi. Con un investimento di 650 mila euro, 28 aule, i laboratori e i moduli attigui all’edificio sono stati completamente ristrutturati, e questa mattina la sede è stato consegnata ai 600 ragazzi che rientravano a scuola dopo le vacanze natalizie.