Un inverno mite e quasi primaverile vivrà un lieve subbuglio proprio il giorno di San Valentino, ma i modenesi che il giorno degli innamorati vorranno restare in città vivranno la festa all’insegna del sereno. Lo dicono gli esperti di 3bmeteo, che dichiarano come fino a giovedì ci saranno poche novità sull’Italia: tempo secco, in prevalenza soleggiato o a tratti parzialmente nuvoloso. Tra giovedì sera e venerdì invece, i meteorologi attendono il passaggio di una veloce perturbazione nord atlantica che riporterà qualche rovescio, anche a sfondo temporalesco, un nuovo rinforzo del vento e un calo termico. Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, in quanto già nel weekend rimonterà nuovamente l’anticiclone, con prosecuzione di un trend caldo decisamente anomalo, che di invernale ha ben poco. Qualche pioggia o rovescio sono attesi soprattutto sulle regioni di Nordest, Liguria orientale e nevicate su Alpi e Prealpi. La nostra provincia verrà toccata più lievemente da questo fenomeno: secondo le previsioni, il tempo peggiorerà a cavallo tra giovedì e venerdì con un abbassamento delle temperature e l’arrivo, in nottata, di un forte rannuvolamento con possibilità di rovesci. Ma venerdì, giorno di San Valentino, il tempo previsto è di nuovo sereno e con anzi temperature in rialzo.