Nel video l’intervista a:

– Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

– Giuseppe Molinari, presidente Camera di Commercio Modena

Sono la punta di diamante della manifattura italiana, eccellenze che nonostante il contesto difficile fanno da traino per la nostra economia. Le medie imprese italiane rafforzano il loro trend positivo che dura ormai da oltre 27 anni. Secondo il rapporto presentato a Modena dall’Area Studi di Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere tra il 2019 e il 2021 hanno registrato un aumento medio del 5,6% del fatturato, del 4,6% delle esportazioni e dell’1,1% della forza lavoro. Numeri confermati anche per le medie imprese modenesi, pronte alle sfide dell’innovazione. Lo studio parla di una realtà produttiva composta nel 2022 da poco più di 4mila imprese che da sole rappresentano il 16% del fatturato dell’industria manifatturiera italiana. E nonostante per quest’anno le attese siano di un calo dell’1,2%, quelle che operano nell’alta gamma stimano una crescita delle vendite nell’ordine dell’1,8%.