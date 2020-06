Nel video l’intervista a Mario Paternoster, Comandante Squadra Mobile Questura di Modena

Deve ancora compiere 40 anni il nuovo comandante della Squadra Mobile della Questura di Modena Mario Paternoster, in carica da lunedì scorso. Nonostante la giovane età il militare, originario della Puglia, ha già avuto numerose esperienze: un bagaglio che sicuramente gli servirà nell’affrontare le sfide che gli presenterà Modena. Una città per lui stimolante e una grande sfida che il comandante Paternoster sarà sicuramente in grado di cogliere.