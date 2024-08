Ancora lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati a smaltire gli interventi accumulati dopo la forte ondata di maltempo di ieri sera. A partire dalle 19 si è abbattuto un grosso temporale sulla provincia con intense raffiche di vento. La Sala Operativa 115 ha ricevuto moltissime chiamate, circa un’ottantina, per richieste di intervento, in particolare per alberi caduti, ma anche alcuni allagamenti e grondaie e ponteggi pericolanti. I territori più colpiti vanno sulla striscia pedemontana da Maranello a Sassuolo, Modena fino a Carpi.

Questa mattina, gli interventi da concludere si sono concentrati tra Sassuolo e Carpi