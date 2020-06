Nel video l’intervista ad Andrea Cossarizza, Immunologo Unimore

Dopo il primo importante contributo italiano allo studio del Covid-19, l’incessante lavoro dei ricercatori Unimore ha prodotto nuovi interessanti risultati sulle modificazioni del sistema immunitario indotte dal SARS-CoV-2. Tanto che a breve potrebbe aggiungersi un nuovo fondamentale contributo modenese alla lotta al virus. Ne abbiamo parlato con il professor Andrea Cossarizza, che il 19 marzo firmò la pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale “Cytometry”, condividendo con il mondo scientifico la prima dettagliata descrizione della diversa distribuzione dei principali tipi di linfociti presenti nel sangue dei pazienti con polmonite da Covid-19. I dettagli della ricerca in questo momento non possono essere rivelati, ma l’obiettivo dei ricercatori modenesi è di dare un contributo ancora migliore di quello, già importantissimo, fornito a marzo. Perché le persone anziane risultano più fragili, perché quelle con diabete o malattie cardiovascolari hanno problemi maggiori, o ancora perché maschi e femmine hanno risposte diverse al virus sono solo alcune delle domande che si pone il gruppo del Professor Cossarizza. Ma la sfida più importante rimane quella di capire come ottenere una protezione al virus.