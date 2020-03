Nel silenzio del PalaPanini la Leo Shoes Modena Volley vince per 3-1 contro Monza non senza qualche difficoltà. Nel primo set i gialloblu partono bene e lo Zar Ivan Zaytsev è il vero trascinatore con un buon break in battuta che permette ai padroni di casa di piazzare il primo allungo sul 7-5 e con il muro di Bednorz diventa 9-6. Il vantaggio si allunga grazie all’ace di Micah Christenson e alle schiacciate formidabili degli attaccanti in maglia gialloblu, sul 14-9. Micah Christenson che diventa protagonista anche della giocata del match: il regista canarino con una torsione magica serve una palla perfetta al connazionale Matt Anderson mettendolo senza muro per il più facile dei punti. Un set che scivola via veloce, con Modena che controlla il parziale e se lo aggiudica per 25-16. Nel secondo invece parte meglio il sestetto di Soli che va avanti 4-2, ma i canarini ristabiliscono subito la parità. La sfida prosegue punto a punto fino a che Modena non piazza il primo allungo sul 13-10 grazie a un’ottima difesa e contrattacco. Un vantaggio che si ampia sul 17-12 per via di un buon servizio degli interpreti gialloblu. Modena riesce poi a mantenere lo scarto fino a fine parziale che si aggiudica con un 25 a 18. Nel terzo meglio Monza in avvio che sigla un 4-0 costringendo coach Andrea Giani a chiamare il time out. Proseguono forte però gli ospiti che dopo essersi fatti riprendere riallungano di nuovo sul 15-12 mantenendo il gap fino al 25-23 finale per gli ospiti. Anche nel quarto parziale regna sovrano il punto a punto, poi ci pensa Christenson a piazzare il break sul 19-16 con due murate imponenti. Uno scarto che Modena riesce a portarsi fino alla fine vincendo il set 25-20 e il match 3-1.