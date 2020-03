“Domani arriverà lo stesso”. Sembra essere una rassicurazione quella che Vasco Rossi lancia sui social, dove è sempre attivissimo. Un’autocitazione alla celebre canzone “Un senso” che pare rispondere alle preoccupazioni delle persone in questi giorni di isolamento e spostamenti limitati per far fronte all’epidemia. Lo stesso Rocker ha sposato l’ashtag #iorestoacasa, diffuso online e abbracciato da molte star italiane, a cui il Blasco ha aggiunto un #andràtuttobene. “Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra” ha scritto il rocker su facebook. “Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile. Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri, i medici, e tutto il personale sanitario, impegnato in prima linea, che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione!”. Al richiamo dell’ashtag #iorestoacasa ha aderito anche il cantante sassolese Nek, Ligabue, Laura Pausini e molti altri volti noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana, come i protagonisti dell’ultimo festival di San Remo, Fiorello e Amadeus. Una chiamata divenuta così ampia, quella di #iorestoacasa, da far nascere anche un sito internet su cui è stata attiva una raccolta fondi che verrà interamente devoluta alla Protezione Civile nazionale, su indicazioni di destinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.