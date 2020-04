Se il calcio ancora è lontano dal potersi rimettere in moto, il nostro Sport Qui prosegue con successo la sua formula “a distanza”. E quella di stasera sarà l’ennesima puntata da non perdere, in diretta dalle ore 21, con la possibilità di sms e telefonate. La situazione della Lega Pro e il futuro di Modena e Carpi saranno al centro della serata con due ospiti d’eccezione in collegamento. Da Siena interverrà mister Michele Mignani, che alla guida del Modena dallo scorso novembre ha dato la sterzata vincente alla squadra canarina. Da Pesaro invece toccherà a Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Carpi, dialogare sulle prospettive della formazione biancorossa che sogna ancora la B. A seguire riparte la nostra consueta settimana di #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Dalle 22 spazio al successo del Modena del settembre 2018 a Fiorenzuola con il Lentigione grazie alla perla nel finale di Parisi, mentre giovedì alle 21 si potrà rivedere il 2-1 in rimonta sull’OltrepoVoghera firmato da Baldazzi e Ferrari di ottobre. Mercoledì e venerdì alle 22 tocca invece al Carpi 2017-18 di Serie B: questa settimana nel menù c’è il pari di Cremona del settembre 2017 grazie al pallonetto di Mbakogu e la gara impattata a Chiavari con l’Entella.