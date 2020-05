Le ultime sul futuro del Modena e l’attesa del Carpi per il Consiglio Federale. E’ il ricchissimo menù di Sport Qui, il nostro settimanale sportivo in onda stasera alle ore 21. In apertura si parlerà del futuro del Modena, con i nuovi scenari su direttore sportivo e allenatore. Poi spazio al patron del Carpi, Stefano Bonacini, che ospite in collegamento tornerà sui temi dell’assemblea di Lega Pro e sull’attesa del club biancorosso per la pronuncia da parte del Consiglio Federale della Figc, che ratificando la votazione a maggioranza espressa dalle 60 società di C potrebbe a fine settimana ufficializzare il ritorno dei biancorossi in Serie B dopo 12 mesi. Una serata che si annuncia scoppiettante fra sms, whatsapp e telefonate in diretta. Al termine, dopo le 22, riparte la nostra iniziativa #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Questa settimana si comincia con il successo dei gialloblù di Apolloni a Russi col Classe per 2-1 dello novembre 2018 firmato in rimonta da Ferrario e Loviso, poi giovedì alle 21 tocca invece al pari 1-1 di Pavia grazie alla rete di Montella. Mercoledì e venerdì alle ore 22 spazio invece al Carpi di Serie B 2017-18 con un doppio 1-1: quello casalingo col Brescia griffato dal botta e risposta iniziale fra Caracciolo e Verna e quello di Avellino grazie al guizzo di Mbakogu.