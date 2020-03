Il pallone non rotola più ormai da qualche settimana e non si sa per quanto resterà ancora fermo. Proprio all’inizio della volata finale di tutti i campionati il Coronavirus ha imposto uno stop globale allo sport più amato dagli italiani e anche dai modenesi. Per questo, aderendo alla campagna #iorestoacasa, Tv Qui ha pensato di rimettere i suoi telespettatori in clima campionato, anche se comodamente seduti sul divano, sperando di poter presto tornare sugli spalti per raccontare lo sport come facciamo da sempre. Da stasera e fino alla ripresa delle ostilità calcistiche sulla nostra emittente quattro sere alla settimana alle ore 22 potrete rivedervi alcune delle gare più belle di Modena e Carpi. Per i gialloblù abbiamo scelto le gare della scorsa stagione 2018-19 in Serie D, culminata col ritorno fra i professionisti, che potrete rivedere tutti i lunedì e i giovedì alle ore 22. Domani sera si parte con la sfida fra i gialloblù di Apolloni e la Vigor Carpaneto che diede il via alla stagione della rinascita. Tutti i mercoledì e i venerdì alle 22 spazio invece al Carpi, con le gare del campionato 2017-18 di Serie B targato Calabro: stasera la “prima” è affidata al match vinto dai biancorossi 1-0 col Novara grazie alla rete di Malcore. Perché restare a casa, con un pallone che rotola in tv, è sicuramente più bello.