Nel video l’intervista a Alessio Manfredini, Titolare Villa Canapa

È un copione purtroppo già noto quello che nelle ultime ore ha interessato Campogalliano. Il maltempo che non ha dato tregua ai nostri territori ha fatto innalzare i livelli del Secchia facendo andare di nuovo sott’acqua numerose aree golenali. Via Madonna si conferma una delle zone più fragili. Le casse d’espansione esondano e l’acqua arriva nelle case e nelle aziende lasciando dietro di sé solo paura e danni. Questa volta, come accaduto esattamente un anno fa, la storia si è ripetuta di nuovo: tre famiglie sono state evacuate e l’azienda un’azienda agricola ha registrato svariati danni. Superata la paura, tanto è lo sconforto per i titolari di Villa Canapa, che segnalano le numerose inattitudini riscontrate durante questa nottata difficile. I Vigili del fuoco e la protezione civile hanno rinforzando gli ingressi delle casse con i sacchi di sabbia. Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri, con dieci uomini per il soccorso delle persone e gli operatori della Protezione Civile per arginare la piena, oltre ai volontari del centro fauna selvatica il Pettirosso che hanno messo in salvo numerosi animali, anche loro vittime della piena. Alle 8.30 di questa mattina si registravano più di 60 interventi effettuati, compreso il salvataggio di alcune persone rimaste bloccate in auto sorprese dalle forti piogge. Una situazione purtroppo non nuova per chi ad ogni ondata di maltempo si ritrova a fare i conti con i danni causati dall’acqua.