Nel video, l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia.

La situazione a livello nazionale è drammatica per quanto riguarda le morti bianche, quelle avvenute sul lavoro. Da gennaio a giugno sono già state 469, 19 decessi in più dello scorso anno. Sono questi eventi tragici a descrivere quelle che sono ancora delle grandi lacune sul fronte della sicurezza sul lavoro. E l’Emilia-Romagna con 47 decessi è tra le 6 regioni in zona rossa, che mostrano un’incidenza superiore rispetto alla media nazionale

Nel dettaglio in regione è proprio Modena che con Bologna mostra la situazione peggiore con 8 morti. Per il nostro territorio sono 2 in più rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Il settore maggiormente colpito è quello delle costruzioni che ha registrato 68 morti, seguito dalle attività manifatturiere, 47 sempre a livello nazionale, Trasporti e magazzinaggio, 34 e dal Commercio, 26.