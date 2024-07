Foto di repertorio

L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 all’incrocio tra via d’Avia Sud e via Aristotele, una zona periferica di Modena. Per ragioni ancora da chiarire due mezzi, un’auto e un monopattino si sono scontrati violentemente. L’urto ha sbalzato il 37enne che transitava col monopattino, prima sul parabrezza dell’auto per poi piombare sull’asfalto. Immediati i soccorsi allertati da un passante. Gravi le ferite riportate dal 37enne che è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. Illeso invece l’automobilista e chi viaggiava con lui, tre persone. Ad eseguire le indagini del caso la Polizia Locale che, per permettere tutte le operazioni necessarie, sia di soccorso che ripristino, ha chiuso temporaneamente la via