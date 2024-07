Auto contro monopattino. Il violento impatto è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 all’incrocio tra via d’Avia Sud e via Aristotele, una zona periferica di Modena. Per ragioni ancora da chiarire due mezzi, un’auto e un monopattino si sono scontrati violentemente. L’urto ha sbalzato il 37enne che transitava col monopattino, prima sul parabrezza dell’auto per poi piombare sull’asfalto. Immediati i soccorsi allertati da un passante. Gravi le ferite riportate dal 37enne che è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. Illeso invece l’automobilista e chi viaggiava con lui, tre persone.