Tanta paura ma nessun ferito questa mattina a Modena, nell’incrocio fra via Salvo D’Acquisto e va Falcone. Un’ambulanza è passata con il rosso mentre era diretta a svolgere un intervento e ha centrato la ruota posteriore di una Volkswagen Passat che era in carreggiata opposta. L’ambulanza si è così ribaltata su una terza autovettura, finendo la sua corsa qualche metro più avanti. L’area è stata immediatamente chiusa al traffico, ma per fortuna non si registrano feriti anche perché l’ambulanza non aveva a bordo nessuno, ma era diretta a un intervento