All’alba intorno alle 6.30 di questa mattina un incendio ha completamente distrutto un appartamento di uno stabile Acer, all’angolo tra via Michele Fusco e via Respighi a Modena Est. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa allarmati per il fumo che si diffondeva sul pianerottolo. Nonostante le fiamme abbiano coinvolto solo un alloggio del terzo piano al numero civico 243 il fumo ha invaso anche gli altri appartamenti e molte famiglie sono state costrette a scendere in strada. Una signora anziana rimasta bloccata a causa del fumo è stata soccorsa con la autoscala dai Vigili del Fuoco per essere poi affidata agli operatori del 118. Al momento non sembrano esserci feriti o intossicati e le cause dell’incendio non sono note ma pare che il rogo sia nato accidentalmente nell’abitazione di un 50enne che in quel momento non si trovava all’interno. Il personale tecnico Acer ora è al lavoro per verificare la agibilità degli appartamenti del condominio, quello coinvolto dall’incendio è inagibile e all’interno tutto è andato distrutto.