I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti con un’autobotte, un autopompaserbatoio e due squadre dal distaccamento di Zola e dalla centrale in appoggio alle squadre di Vignola per un incendio in Autosole all’altezza di San Cesario. Intorno alle 18 di oggi le fiamme hanno avvolto completamente un furgone, che procedeva in direzione Milano e che prima della propagazione del fuoco era riuscito a sostare in una piazzola. I pompieri hanno spento il mezzo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto la Polstrada e il personale tecnico di Aspi, oltre al 118 che è intervenuto per soccorrere una persona, fortunatamente non risultata grave. Inevitabili code si sono create lungo l’autostrada