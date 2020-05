INCENDIO A SAN CESARIO: A FUOCO IL DEPOSITO DI UN COLLEZIONISTA DI AUTOMOBILI

Poco prima delle 18 è scoppiato un incendio in un ex mulino ristrutturato in località Casale California di S. Cesario che era stato adibito a deposito di vari materiali da un collezionista. L'uomo teneva in quel luogo diverse automobili. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco con un'autobotte. Non ci sono feriti. I lavori per domare il rogo andranno avanti probabilmente per tutta la notte