Sono due cadaveri appartenenti a madre anziana (81 anni) e figlio 56enne quelli rinvenuti in tarda serata a Modena in via Bonzagni 178, all’altezza di via Tamburini, all’interno della loro abitazione. Sono stati i Vigili del Fuoco a trovarli, intervenuti su segnalazione di un familiare preoccupato perché i due non rispondevano alle telefonate. Vani erano stati anche i tentativi di bussare alla porta di casa. Secondo le prime indiscrezioni raccolte nei pressi del palazzo di via Bonzagni, il cui ingresso è stato impedito agli estranei, sul corpo delle due vittime non ci sarebbero segni di violenza, i primi rilevamenti escludono anche la morte per via del monossido di carbonio. Si lavora fra le ipotesi a quella di omicidio-suicidio. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia.