Oltre mille persone controllate (1009), 61 sanzioni elevate e due denunce ex Art. 495 e 496 codice penale. E’ questo il bilancio dei controlli della Polizia Municipale di Sassuolo dal 26 marzo a ieri, lunedì di Pasquetta, nell’ambito delle azioni messe in campo per verificare il rispetto dei decreti che impongono restrizioni ad attività e circolazione per contrastare il contagio di Covid -19.

“Come si può vedere dai dati – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – i controlli ci sono e sono frequenti, anche perché questi numeri sono relativi alla sola attività della Polizia Municipale sassolese e vanno sommati a quelli effettuati da tutte le altre Forze dell’Ordine in campo. La maggior parte dei sassolesi ha dimostrato di rispettare i dettami e le restrizioni imposte dai decreti, visto che la maggioranza delle persone fermate e controllate avevano validi motivi per circolare. Ovviamente qualche furbetto che prova a ignorare le disposizioni c’è sempre e, dopo il Decreto Legge del 25 marzo, paga pesanti sanzioni. I dati dicono che la situazione sta gradatamente migliorando, ieri non sono stati riscontrati nuovi contagi ed è un risultato che ci auguriamo di veder consolidato anche nei prossimi giorni, ma non siamo assolutamente ancora fuori pericolo: occorre continuare a rimanere in casa, occorre rispettare regole che sono state imposte proprio per salvare la vita di ognuno di noi. Per questo i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, anche nei periodi di “ponte” festivo, perché purtroppo di Covid-19 si può morire e questo non possiamo assolutamente permetterlo”.

Nella sola settima precedente la Pasqua, dal 6 al 16 aprile, gli agenti della Polizia Municipale di Sassuolo hanno controllato 278 persone e 5 esercizi commerciali, elevando 21 sanzioni amministrative ed effettuando 1 denuncia per falsa attestazione ad un pubblico ufficiale.

Nei soli due giorni di festa, Pasqua e Pasquetta, gli agenti hanno fermato e controllato 87 persone elevando 9 sanzioni amministrative