Nel video l’intervista a Andrea Russo, segretario generale Modena Calcio

Anche il calcio fa i conti della crisi dovuta all’emergenza per il Coronavirus. Coi campionati fermi ormai da oltre un mese e il punto interrogativo sulla ripresa, in casa Modena il segretario e team manager Andrea Russo ha parlato degli effetti che avrà la pandemia sul futuro di tante società, intervenuto ieri sera all’interno del nostro Sport Qui. Difficile pensare di poter già riprendere ad allenarsi da sabato 4 aprile, termine deciso due settimane fa dalla Lega Pro, e anche il ritorno del campionato sembra ancora lontano. I giocatori gialloblù sono rimasti a Modena, come da richiesta del club per limitare i contatti, e si allenano in casa seguendo una tabella redatta dallo staff di mister Mignani.